Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31516

В Сумах с 4 мая запустят 9 троллейбусов по 7 маршрутам

Сегодня, 30 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение о частичном восстановлении работы электротранспорта КП «Электроавтотранс».

С 4 мая троллейбусы поежут по маршрутам:

№ 4 «Аэропорт - Железнодорожный вокзал» - один троллейбус;

№ 5 «Роменская - Героев Крут» - два троллейбуса;

№ 7 «Химгородок - Центролит» - два троллейбуса;

№ 8 «Химгородок - Аэропорт» - один троллейбус;

№ 10 «Пансионат для ветеранов - 12 мкр» - один троллейбус;

№ 15А «Прокофьева - 9 мкр. - Прокофьева»- один троллейбус;

№ 15 «Прокофьева - Центральный рынок - Прокофьева» - один троллейбус.

Общество Троллейбусы

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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