В Сумах назначили временного перевозчика на Василевку

Новым временным перевозчиком будет ООО «СНД-Автотранс», который заменит отказавшегося частного перевозчика ФЛП Масюк. Уже месяц там ездили автобусы КП «Электроавтотранс» также по временному договору. На период карантина будет ездить две маршрутки, после карантина и до проведения конкурса – 5.
Сегодня, 21 апреля, на заседании исполкома, которое прошло в онлайн-режиме, рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета...
7 апреля суд Ковпаковского районного суда г. Сумы рассмотрел протокол о привлечении к административной ответственности водителя маршрутного такси за нарушение...
Согласно решению исполкома, которое пока, правда, не подписано мэром и не опубликовано, новый режим работы пассажирского транспорта вводится с 11...
Сегодня, 8 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение «О работе городского пассажирского транспорта в условиях карантина»....
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