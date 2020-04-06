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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35298

В Сумах назначили временного перевозчика на Василевку

Сегодня, 30 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение о временном перевозчике на маршруте № 8 (Тополянская - Василевка).

Новым временным перевозчиком будет ООО «СНД-Автотранс», который заменит отказавшегося частного перевозчика ФЛП Масюк. Уже месяц там ездили автобусы КП «Электроавтотранс» также по временному договору. На период карантина будет ездить две маршрутки, после карантина и до проведения конкурса – 5.

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