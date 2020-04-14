В Сумах сбили пешехода (видео)

29 апреля, около 20.30 на проспекте Михаила Лушпы произошло ДТП.
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь по второстепенной дороге (заездные карманы), допустил наезд на пешехода.
Вследствие ДТП 29-летний гражданин получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия на месте ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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