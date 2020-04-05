Сумская детская больница получила еще один аппарат ИВЛ от благодетелей

Больницы Сумщины продолжают получать благотворительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.
На этот раз благодаря сотрудничеству облгосадминистрации с благотворительным фондом «Глобальный Реанимационный Сервис» и социально ответственным бизнесом в городскую детскую больницу областного центра поступил аппарат ИВЛ.
Аппарат искусственной вентиляции легких - современного образца, он пригодится не только для больных COVID-19, но и для нужд других маленьких пациентов.
Вечером 16 апреля Штаб бизнеса получил 3 аппарата ИВЛ эксперт класса от компании ООО «Гуалапак Украина»....
Штаб бизнеса поставил первые два аппарата искусственной вентиляции легких....
Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения...
Сумской роддом приобрел аппарат искусственной вентиляции легких за 2,7 миллиона гривен....