Сумская детская больница получила еще один аппарат ИВЛ от благодетелей Современный аппарат искусственной вентиляции легких получила Сумская детская больница Святой Зинаиды

Больницы Сумщины продолжают получать благотворительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

На этот раз благодаря сотрудничеству облгосадминистрации с благотворительным фондом «Глобальный Реанимационный Сервис» и социально ответственным бизнесом в городскую детскую больницу областного центра поступил аппарат ИВЛ.

Аппарат искусственной вентиляции легких - современного образца, он пригодится не только для больных COVID-19, но и для нужд других маленьких пациентов.