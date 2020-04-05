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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская детская больница получила еще один аппарат ИВЛ от благодетелей

Современный аппарат искусственной вентиляции легких получила Сумская детская больница Святой Зинаиды

Больницы Сумщины продолжают получать благотворительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

На этот раз благодаря сотрудничеству облгосадминистрации с благотворительным фондом «Глобальный Реанимационный Сервис» и социально ответственным бизнесом в городскую детскую больницу областного центра поступил аппарат ИВЛ.

Аппарат искусственной вентиляции легких - современного образца, он пригодится не только для больных COVID-19, но и для нужд других маленьких пациентов.

Общество Аппарат ИВЛ

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