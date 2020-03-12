Информационная рассылка мобильного оператора помогла полиции Сумщины разыскать пропавшего подростка

Нашли парня в пгт Свеса Ямпольского района, куда он приехал к родственникам и знакомым.
О 14-летнем парне, которого ищет вся полиция Сумщины, сообщила жительница поселка Свеса Ямпольского района. Женщина рассказала правоохранителям, что получила на свой мобильный телефон смс-сообщение от мобильного оператора о розыске несовершеннолетнего, а сегодня на одной из улиц своего поселка увидела похожего подростка.
По указанному адресу сразу была направлена поисковая группа Ямпольского отделения полиции. Правоохранители проверили адреса проживания родственников парня, и нашли его на одной из улиц Свесы, в компании знакомых. Его доставили в участковый пункт полиции, где с ним общаются правоохранители.
По словам самого Ярослава, после ссоры с родителями он гулял по улицам Сум, а затем решил поехать на «малую родину». Пешком и попутным транспортом он всю ночь добирался до Ямпольщины. Впрочем, к родственникам так и не успел попасть - был замечен женщиной, которая и сообщила правоохранителям.
Полицейские уже сообщили родителям, что их отпрыска разыскали, и в ближайшее время парня заберут домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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