Центральный рынок в Сумах откроют не раньше, чем через 10 дней (видео) Продовольственные рынки Сумщины начали подготовку к возобновлению работы в режиме карантина.

К открытию готовят 27 рынков в области. Центральный рынок Сум, по словам директора рынка Расула Галаева, за 10 дней будет переоборудован для соблюдения условий карантина, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Чтобы работать и не нарушать требования, расстояние между продавцами должна быть 3 метри. Также между продавцами и покупателями должны установить защитные экраны.

«Планируется запустить галерею рынка, мясной павильон, молочный павильон с копченостями, также рыбный, и павильон «Овощи-фрукты», который находится за «Евробазаром». Там немного проще, потому что там у большинства предпринимателей оборудованы уже застекленные киоски», - говорит директор рынка Расул Галаев.

«Селянский рынок», где люди торговали своими овощами, открывать будут в последнюю очередь», - сказал Расул Галаев.

Всего в области 27 продовольственных рынков. Они возобновлять работу по мере готовности, говорит глава управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко.

В карантин только в крытой части центрального рынка Сум работали до 400 продавцов. Сколько смогут вместить сейчас, Расул Галаев сказать не готов.