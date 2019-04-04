Сумская «скорая» стала лучшей в Украине Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил «Звезду Качества»

Коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета «Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» было отмечено высокой наградой Национального рейтинга качества товаров и услуг - «Звездой Качества» как лучшее предприятие страны 2019 года.

Вместе с наградой Центр получил «Экспертное заключение», в котором отмечается: «Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», согласно критериям Национального рейтинга качества товаров и услуг, подтверждает, что в результате ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности Украины, согласно финансово-экономическими показателями, предприятие было удостоено почетного звания «Лучшее предприятие Украины-2019».

«Звезда Качества» - это независимая Национальная рейтинговая компания, осуществляющая комплексные программы оценки предприятий различных направлений деятельности, в том числе и медицинских учреждений. Награда вручается компаниям-лидерам за значительный вклад в развитие экономики страны.

Напомним: за последние годы проведена реконструкция административного здания и гаража; открыта централизованная оперативно-диспетчерская служба; проведен ремонт помещений многих станций и подстанций экстренной (скорой) медицинской помощи в разных уголках области; у центра постоянные победы во всеукраинских и международных профессиональных соревнованиях «Медицинские ралли»; проводится мощная работа учебно-тренировочного отдела; заключено партнерское сотрудничество с Медицинским институтом СумГУ и медицинскими училищами области, пишет сайт облсовета.

Напомним: сумской центр отличился еще и зарплатой своего руководителя Анатолия Александренко, который за 2019 год получал больше 100 тыс. грн зарплаты в месяц. По этому поводу до сих пор идут проверки различных инстанций.