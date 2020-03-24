БФ «Бизнес - городу» передал оборудование для Сумской областной детской клинической больницы Благотворительный фонд «Бизнес - городу» передал первую часть медицинского оборудования для Сумской областной детской больницы, которую оплатила одна из компаний-членов Ассоциации плательщиков налогов в Сумской области.

Всего для больницы закупили и оплатили оборудование на сумму 49 930 грн, а именно:

- 10 гладкоствольных дыхательных систем с обогревом и влагосборником;

- 53 детских кислородные маски высокой концентрации;

- 1200 детских зондов для энтерального питания различных размеров;

- 1700 катетеров-отсосов оротрахеальных;

- 490 эндотрахеальных трубок с манжетой и без манжеты разных размеров.

Кроме этого, несколько предприятий, входящих в Ассоциацию, приобрели кислородное оборудование для областной инфекционной больницы им. З.И. Красовицкого и для областной детской больницы на общую сумму 149 988,78 грн.

Среди приобретенного оборудования: кислородные маски для взрослых для обеспечения высокой концентрации кислорода с кислородной трубкой, детские кислородные маски высокой концентрации, фильтры дыхательные вирусо-бактериальные, эндотрахеальные трубки, проводники для замены эндотрахеальных трубок, дыхательные системы гладкоствольные с обогревом и влагосборником, катетеры-отсосы, детские зонды для энтерального питания и др., пишет сайт облсовета.