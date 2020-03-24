В Сумской ЦГБ ввели в эксплуатацию кислородопровод Благотворительный фонд «Бизнес – городу» ввел действие еще один кислородопровод - в центральной городской больнице № 1.

В медицинском учреждении: - обустроили 89 новых точек присоединения; - разведены 462 метра новых кислородных сетей. Исполнитель работ ООО «СУ «Химмонтаж - 14». Общая стоимость – 389 758,80 грн. Все работы оплатил Благотворительный фонд «ТЕХНОЛОГИЯ». Также для больницы закупили 2,046 т жидкого медицинского кислорода. Его оплатил Благотворительный фонд «Бизнес - городу».