В Сумской ЦГБ ввели в эксплуатацию кислородопровод

В медицинском учреждении:
- обустроили 89 новых точек присоединения;
- разведены 462 метра новых кислородных сетей.
Исполнитель работ ООО «СУ «Химмонтаж - 14». Общая стоимость – 389 758,80 грн. Все работы оплатил Благотворительный фонд «ТЕХНОЛОГИЯ».
Также для больницы закупили 2,046 т жидкого медицинского кислорода. Его оплатил Благотворительный фонд «Бизнес - городу».
Благотворительный фонд «Бизнес - городу» передал первую часть медицинского оборудования для Сумской областной детской больницы, которую оплатила одна из компаний-членов...
По 2 - в областную инфекционную больницу им. З.И.Красовицкого и городскую детскую больницу Св. Зинаиды, 1 - в городскую больницу...
Об этом говорится на странице штаба в Фейсбуке....
За два дні, 23 та 24 березня, штабом «Бізнес – місту» були законтрактовані та оплачені медичні засоби на суму 3,917...
Срочное сообщение для медперсонала районов Басы и Барановка....