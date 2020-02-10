Появилось расписание троллейбусов, которые пустят в Сумах с 4 мая

На линии выйдут 9 троллейбусов по 7 маршрутам. Такое решение принял 30 апреля испоклм Сумского горсовета.
Троллейбусы поедут по маршрутам №4, 8, 10 А, 15 и 15 А – по 1 и № 5, 7 – по 2.
Посадка / высадка будет осуществляться на каждой остановке маршрута.
Обязательными условиями для пассажиров остаются:
- наличие средств индивидуальной защиты (маски / респираторы)
- справка с места работы.
Конечно, медицинские работники - в приоритете.
Количество пассажиров равно количеству сидячих мест в салоне транспортного средства. Спецзаказы, по которым осуществляется подвоз людей к месту работы, также остается.
Также в обычном режиме, но по сокращенному маршруту курсируют коммунальные автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров с Басов (№ 59А), Барановка (№ 57А), Тополи (№ 8 ) и района Добровольной (№ 64А) до центра города.
График троллейбусов ориентировочный и действует до завершения карантина. № 15 и № 15А будут курсировать через пр. Шевченко.
Расписание движения автобусов по указанным направлениям по ссылке, сообщает КП "Электроавтотранс".
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