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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1392

Появилось расписание троллейбусов, которые пустят в Сумах с 4 мая

С понедельника, 4 мая, коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров в режиме спецрейсов.

На линии выйдут 9 троллейбусов по 7 маршрутам. Такое решение принял 30 апреля испоклм Сумского горсовета.

Троллейбусы поедут по маршрутам №4, 8, 10 А, 15 и 15 А – по 1 и № 5, 7 – по 2.

Посадка / высадка будет осуществляться на каждой остановке маршрута.

Обязательными условиями для пассажиров остаются:

- наличие средств индивидуальной защиты (маски / респираторы)

- справка с места работы.

Конечно, медицинские работники - в приоритете.

Количество пассажиров равно количеству сидячих мест в салоне транспортного средства. Спецзаказы, по которым осуществляется подвоз людей к месту работы, также остается.

Также в обычном режиме, но по сокращенному маршруту курсируют коммунальные автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров с Басов (№ 59А), Барановка (№ 57А), Тополи (№ 8 ) и района Добровольной (№ 64А) до центра города.

График троллейбусов ориентировочный и действует до завершения карантина. № 15 и № 15А будут курсировать через пр. Шевченко.

Расписание движения автобусов по указанным направлениям по ссылке, сообщает КП "Электроавтотранс".

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Общество Троллейбусы

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