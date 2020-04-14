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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине показатель летальности из-за коронавируса превышает средний по Украине

На Сумщине показатель летальности из-за коронавируса составляет 3,9%.

Показатель смертности в Украине составляет 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%., сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в таких областях (на 30 апреля):

- Ивано-Франковская (5,8%);

- Кировоградская (4,6%);

- Львовская (3,3%);

- Сумская (3,9%);

- Хмельницкая (6,1%);

- Черниговская (8,0%);

- Полтавская (3,0%).

В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и т.п.

90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Девять человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.

Все пациенты из количества умерших имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации в лечебное заведение до смерти - 7 дней.

Общество Коронавирус Смерть от коронавируса

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