На Сумщине плюс один случай заболевания коронавирусом Как сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 СНБО Украины, на утро 1 мая на Сумщине 103 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 человека в Сумах.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 11 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 8, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2.

Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 62 человека. Из них 5 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Кролевец - 2, Кролевецкий район - 1, г. Конотоп - 1).

По Украине за сутки добавилось 455 случаев, всего стало 10861. 11 человек умерли, всего – 272.175 вылечились, всего – 1413.