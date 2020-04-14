На Сумщине плюс один случай заболевания коронавирусом

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 человека в Сумах.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 11 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 8, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2.
Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 62 человека. Из них 5 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Кролевец - 2, Кролевецкий район - 1, г. Конотоп - 1).
По Украине за сутки добавилось 455 случаев, всего стало 10861. 11 человек умерли, всего – 272.175 вылечились, всего – 1413.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтвержден 10861 случай COVID-19, из них 455 за последние сутки....
Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 62 человека....
По состоянию на 1 мая 2020 года на Сумщине 103 случая заболевания COVID-19....
Шосткинцев, ехавших в период с 14 по 29 апреля микроавтобусом «Мерседес» белого цвета, просят обратиться к семейному врачу, властям или...
На Сумщине показатель летальности из-за коронавируса составляет 3,9%....