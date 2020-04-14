В Шостке ищут пассажиров перевозчика, у которого обнаружили коронавирус Шосткинцев, ехавших в период с 14 по 29 апреля микроавтобусом «Мерседес» белого цвета, просят обратиться к семейному врачу, властям или в полицию.

30 апреля под председательством мэра Шостки Николая Ноги состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Рассматривался случай заболевания COVID-19, подтвержденный накануне. Дело в том, что мужчина, который заразился коронавирусом, занимался пассажирскими перевозками.

Заведующая горрайонным отделом Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Ирина Хамицевич сообщила, что устанавливается круг контактов заболевшего. Впрочем, по ее словам, мужчина на контакт не идет. Сейчас он на самоизоляции, соблюдение этого режима будет ежедневно контролировать полиция. Ирина Хамицевич надеется, что мужчина расскажет, кого он перевозил.

Местные власти просят горожан, ехавших в период с 14 по 29 апреля микроавтобусом «Мерседес» белого цвета, обратиться к своему семейному врачу, местным властям или в полицию, пишет Шостка.инфо.