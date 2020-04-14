В Сумах новый случай коронавируса По состоянию на 1 мая 2020 года на Сумщине 103 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 человека (Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 11 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 8, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2.