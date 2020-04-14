Кто вылечился от коронавируса на Сумщине

Из них 5 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Кролевец - 2, Кролевецкий район - 1, г. Конотоп - 1).
Всего по состоянию на 1 мая на Сумщине 103 случая заболевания COVID-19.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтвержден 10861 случай COVID-19, из них 455 за последние сутки....
По состоянию на 1 мая 2020 года на Сумщине 103 случая заболевания COVID-19....
Шосткинцев, ехавших в период с 14 по 29 апреля микроавтобусом «Мерседес» белого цвета, просят обратиться к семейному врачу, властям или...
Как сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 СНБО Украины, на утро 1 мая на Сумщине 103 случая заражения коронавирусом....
На Сумщине показатель летальности из-за коронавируса составляет 3,9%....