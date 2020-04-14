Кто вылечился от коронавируса на Сумщине Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 62 человека.

Из них 5 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Кролевец - 2, Кролевецкий район - 1, г. Конотоп - 1).

Всего по состоянию на 1 мая на Сумщине 103 случая заболевания COVID-19.