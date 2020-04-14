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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02918

Ситуация с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтвержден 10861 случай COVID-19, из них 455 за последние сутки.

В частности болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков. Всего в Украине исследовано 118 545 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1413 пациенты уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 425 (145 выздоровели)

- Волынская обл. - 307 (64 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 364 (63 выздоровели)

- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

- Житомирская обл. - 390 (23 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 432 (53 выздоровели)

- Запорожская обл. - 260 (61 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 899 (72 выздоровели)

- г. Киев - 1453 (80 выздоровели)

- Киевская обл. - 694 (74 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 392 (114 выздоровели)

- Львовская обл. - 454 (87 выздоровели)

- Луганская обл. - 35 (5 выздоровели)

- Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

- Одесская обл. - 296 (17 выздоровели)

- Полтавская обл. - 211 (22 выздоровели)

- Ривненская обл. - 658 (62 выздоровели)

- Сумская обл. -103 (62 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 793 (93 оужалы)

- Харьковская обл. - 274 (26 выздоровели)

- Херсонская обл. - 120 (44 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 92 (26 выздоровели)

- Черкасская обл. - 296 (63 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1667 (123 выздоровели)

- Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).

Общество Коронавирус

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