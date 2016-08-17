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Андрей Долод
Андрей Долод
Сегодня 12:59819

В Киеве чеченцы «отжали» бронированный «мерседес» вора в законе Леры Сумского?

На столичном Печерске у участника "лизинговой схемы" краж авто с ЕС "отжали" бронированный автомобиль Mercedes-Benz G-Class вора в законе Леры Сумского.

Как сообщает Dетектив-Info , инцидент произошел 30 апреля на ул. Шелковичной.

Как отмечает издание, около 12.00 здесь произошло выяснение отношений двух компаний, в результате чего телесные повреждения получил 50-летний уроженец Черновицкой области Юрий Савчук, имеющий славу элитного автодилера, к которому часто обращаются с вопросами приобретения "железных коней" украинские чиновники.

Как сообщает источник Dетектив-Info, Савчука, ехавшего за рулем престижного "Гелика", встретила группа выходцев из Чеченской республики РФ. "Свободолюбивые сыновья Кавказа вытащили водителя из иномарки и с кулаками высказали ему претензии по поводу долговых обязательств. Когда чеченцы закончили "профилактические меры" с буковинским дилером, они покинули место происшествия на "броневике", которым передвигался Савчук", - говорится в сообщении.

Но, как оказалось, чеченцы забрали у Савчука не личное авто, а иномарку, которую ему ранее передал для продажи один из самых авторитетных на территории Украины "воров в законе" - Сергей Лысенко по прозвищу "Лера Сумской". Поэтому не исключено, что теперь к ним могут возникнуть вопросы от оскорбленного корифея криминального мира.

К слову, и сам Савчук - довольно известная в узких кругах личность. Летом 2016 года он участвовал в собрании "королей преступного мира" и криминальных авторитетов в коттеджном городке под Киевом, когда так называемую "сходку" накрыли правоохранители.

Что же касается текущих проблем Юрия Савчука, то досадный инцидент на Шелковичной случился с ним вскоре после освобождения из-под стражи, где он находился с конца февраля 2020 года. Тогда Департамент внутренней безопасности Нацполиции отчитался о задержании пятерых участников ОПГ, которые подозревались в 56 случаях присвоения автомобилей VIP-класса, де-юре бравшихся в лизинг на территории Европы, а фактически - оказывающихся в Украине. Здесь иномарки перерегистрировали и продавали, используя словацкую компанию "EUA InvestGroups.r.o" и отечественные ООО "Опт-Сільгосппостач" и ЧП "Техагропостач".

Одним из мозговых центров "лизинговой аферы" следствие считало именно Савчука. По слухам, к его "бизнесу" на территории ЕС также может быть причастен "вор в законе" Серго Глонти по кличке Гуга, который сейчас живет в Чехии.

В качестве вероятной версии инцидента 30 апреля предполагают связь этого происшествия с разоблачением автомобильных мошенников и последующими убытками. Впрочем, это не единственная версия проблем Савчука.

В частности, его избиение и «отжим броневика» другие собеседники Dетектив-Info готовы связывать с возможными претензиями к Савчуку из-за якобы совершения им сделки во время приобретения права собственности на земельный участок в одном из регионов Центральной Украины.

Кроме этого, не исключается, что проучить уроженца Буковины могли дать указание из-за его истории сложных взаимоотношений с Дмитрием Крючковым - народным избранником 5-го созыва, и соучредителем скандальной компании «Энергосети», коррупционную деятельность которой изучали правоохранители. Сторонники этой версии напоминают, что после событий евромайдана был момент, когда Крючков оказался в финансовом затруднении и под прессингом уголовного преследования. Поэтому, чтобы улучшить свое положение он пытался продать элитную машину марки Rolls-Royce именно через  Савчука.

Экс-нардеп передал автодилеру машину, но денег от ее продажи так и не дождался. Позже, когда он начал высказывать претензии в адрес Савчука, в том числе и через представителей криминального мира, тот также обратился за помощью к отечественным «ворам в законе». Считалось, что конфликт должен быть прекращен после того, как Савчук передал «королям преступного мира» около четверти миллиона долларов для Крючкова. Впрочем, пришли ли эти деньги к бывшему парламентарию, да и устроила ли его эта сумма - неизвестно.

Право Вор в законе Лера Сумской

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