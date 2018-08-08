Сумские водители потеряли в ливень автономера: патрульные нашли Патрульная полиция Сумщины ищет владельцев утерянных автомобильных номеров.

Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки! Указанные номера находятся в дежурной части Управления патрульной полиции в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1. С собой следует иметь документ, который подтвердит , что государственный номерной знак принадлежит именно вам, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области в Фейсбуке.