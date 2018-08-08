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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:53236

Сумские водители потеряли в ливень автономера: патрульные нашли

Патрульная полиция Сумщины ищет владельцев утерянных автомобильных номеров.

Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки! Указанные номера находятся в дежурной части Управления патрульной полиции в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1. С собой следует иметь документ, который подтвердит , что государственный номерной знак принадлежит именно вам, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области в Фейсбуке.

Право Автономера

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Сумские копы все еще надеются отдать водителям потерянные автономера
29.07.2019 14:43

Сумские копы все еще надеются отдать водителям потерянные автономера

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Сумские копы ищут владельцев автономеров (обновлено)
16.07.2019 22:26

Сумские копы ищут владельцев автономеров (обновлено)

Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши же номерные знаки....

В Сумах поймали воров автономеров
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В Сумах поймали воров автономеров

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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