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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:15284

Директор «Дорремстроя» прокомментировал потоп на улицах Сум

Александр Вегера, предприятие которого занимается прочисткой ливневой канализации в городе, традиционно посетовал на залповый выброс дождевых вод.

«Можно говорить и умничать много о неработающих левневках и канализации, но после залпового выброса дождевых вод, через полчаса магистральные улицы в нормальном состоянии!», - написал он в Фейсбуке.

Напомним: сумчане уже не первый час выкладывают фото и видео с затопленными улицами, особенно на перекрестке Харьковской и СКД, Прокофьева, пр. Лушпы в районе 9-го микрорайона и «Березки»…

Общество Александр Вегера Ливневая канализация

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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