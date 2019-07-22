Директор «Дорремстроя» прокомментировал потоп на улицах Сум

«Можно говорить и умничать много о неработающих левневках и канализации, но после залпового выброса дождевых вод, через полчаса магистральные улицы в нормальном состоянии!», - написал он в Фейсбуке.
Напомним: сумчане уже не первый час выкладывают фото и видео с затопленными улицами, особенно на перекрестке Харьковской и СКД, Прокофьева, пр. Лушпы в районе 9-го микрорайона и «Березки»…
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