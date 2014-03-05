В Сумах через месяц после ввода двухстороннего движения на Ахтырской наконец нанесли разметку (видео) Видео выполненной работы выложено на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке.

Напомним: сам Александр Вегера и предложил сделать Ахтырскую от Августовской до Харьковской двухсторонней, единолично принял решение, были сняты одни знаки, повешены другие. С патрульной полицией никто не согласовывал, решения исполкома не было, хотя мэр Сум Александр Лысенко обещал разобраться. Сумчане же собрали подписи под петицией вернуть одностороннее движение на улице. Петиция ждет ответа с 13 апреля, чиновники уже просрочили его на 4 дня.