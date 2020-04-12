Губернатора Сумщины сравнили с дюком де Ришелье

«Друзья, с Первомаем всех вас, особенно тех, кто проводит этот день на работе.
Хочу поделиться впечатлениями от одной встречи. Вчера в нашу больницу во время ее будничной напряженной работы без предупреждений, которые обычно стимулируют соответствующую организационную суету, посетил глава областной государственной администрации Роман Грищенко.
Общение, которому, знаю, были рады представители власти и врачи, оказалось удивительно интересным и непринужденным. Речь вели не только о мерах по противодействию эпидемии COVID-19 и насущных проблемах лечебного учреждения, но и о жизни. Новый руководитель области, как выяснилось, достаточно осведомлен об истории нашего заведения и заинтересован в его хорошем будущем.
Что поразило: уважаемые гости были не в защитных костюмах, как обычно одеваются представители власти во время визитов в инфекционные больницы. Более того - на их лицах были не респираторы высокой степени защиты, а обычные хирургические маски. Теплые рукопожатия завершили ощущение здравомыслящей уверенности в том, что мы - не служители в противочумном бараке. Обсуждая с коллегами после встречи наши впечатления, мы с ними сошлись во мнении: нам не хватало этого чувства.
Почему-то память выхватила из истории борьбы с эпидемиями фигура герцога де Ришельье, руководителя Одессы, во время борьбы города с чумой в 1812 году, когда он охотно посещал больных в больницах и не отказывался общения с врачами, которые были на переднем краю борьбы с болезнью.
Ну, а вчерашняя встреча оставила у нас ощущение уверенности, что власть понимает проблемы инфекционной службы и готова помогать», - написала она.
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