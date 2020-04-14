Когда откроется Центральный рынок в Сумах (видео) Предприниматели на рынке в Сумах решают, как соблюдать карантин после открытия.

На центральном рынке Сум сегодня собрались предприниматели, чтобы определиться, как работать во время карантина, не нарушая требований Госпродпотребслужбы, ведь по новым требованиям, между продавцами расстояние должно быть не менее трех метров.

Кроме того, условием для открытия рынка должны быть защитные экраны между покупателями и продавцами, а на каждом входе в рынок - антисептики. Все же, кто находится внутри - в масках. Всего, с павильонами и галереей, на центральном рынке около 400 мест.

По словам директора рынка Расула Галаева, сейчас уже заказаны защитные экраны. Поэтому, рынок, ориентировочно, должен открыться 10 мая, говорится в сюжете UA:СУМИ.