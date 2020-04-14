В Кролевце протестовали работники рынков Сегодня, 1 мая, возле рынка облпотребсоюза и коммунального рынка «Кролевец» собрались предприниматели, чтобы отстоять свое право на труд.

«Мы готовы выполнить требования, предусмотренные в условиях открытия рынков. Нам нужно работать и содержать свои семьи, спасать бизнес. Мы уже более полутора месяцев без заработка », - говорят предприниматели.

Торговцы утверждают, что карантин ударил именно по ним. В то время как супермаркеты или строительные магазины продолжают работать, хотя и в особом режиме, малый бизнес страдает, заявляют они.

До 5 мая районное управление Госпродпотребслужбы должно проверить торговые места на соблюдение условий, установленных карантинными ограничениями и очерченные Правительством в части открытия рынков, пишет Сайт Кролевца.