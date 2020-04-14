Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:07104

В Кролевце протестовали работники рынков

Сегодня, 1 мая, возле рынка облпотребсоюза и коммунального рынка «Кролевец» собрались предприниматели, чтобы отстоять свое право на труд.

«Мы готовы выполнить требования, предусмотренные в условиях открытия рынков. Нам нужно работать и содержать свои семьи, спасать бизнес. Мы уже более полутора месяцев без заработка », - говорят предприниматели.

Торговцы утверждают, что карантин ударил именно по ним. В то время как супермаркеты или строительные магазины продолжают работать, хотя и в особом режиме, малый бизнес страдает, заявляют они.

До 5 мая районное управление Госпродпотребслужбы должно проверить торговые места на соблюдение условий, установленных карантинными ограничениями и очерченные Правительством в части открытия рынков, пишет Сайт Кролевца.

Общество

Новости

В Сумах новый случай коронавируса
Сегодня 10:18
На Сумщине плюс один случай заболевания коронавирусом
Сегодня 09:33
Умершей на рабочем месте заведующей инфекционным отделением Конотопской ЦРБ присвоено звание Почетного гражданина города
Сегодня 21:13
В Кролевце протестовали работники рынков
Сегодня 21:07
Когда откроется Центральный рынок в Сумах (видео)
Сегодня 20:51
Губернатора Сумщины сравнили с дюком де Ришелье
Сегодня 20:47
В Сумах через месяц после ввода двухстороннего движения на Ахтырской наконец нанесли разметку (видео)
Сегодня 19:33
Директор «Дорремстроя» прокомментировал потоп на улицах Сум
Сегодня 19:15
Сумские водители потеряли в ливень автономера: патрульные нашли
Сегодня 18:53
В Сумах снова потоп (обновляется)
Сегодня 15:12
В Киеве чеченцы «отжали» бронированный «мерседес» вора в законе Леры Сумского?
Сегодня 12:59
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 11:02
view counter

Статьи

Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції
Вчера 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.