В Кролевце протестовали работники рынков

«Мы готовы выполнить требования, предусмотренные в условиях открытия рынков. Нам нужно работать и содержать свои семьи, спасать бизнес. Мы уже более полутора месяцев без заработка », - говорят предприниматели.
Торговцы утверждают, что карантин ударил именно по ним. В то время как супермаркеты или строительные магазины продолжают работать, хотя и в особом режиме, малый бизнес страдает, заявляют они.
До 5 мая районное управление Госпродпотребслужбы должно проверить торговые места на соблюдение условий, установленных карантинными ограничениями и очерченные Правительством в части открытия рынков, пишет Сайт Кролевца.