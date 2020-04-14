Сумские маршрутчики устроили срач на конечной Фото конечной остановки в районе Тепличного выложил в Фейсбуке сумчанин Андрей Кулич.

«Сегодня проходил на конечной остановке в районе Тепличного, где стоят наши маршрутки под номером 13, и увидел очень неприятную картину, где маршрутчики сделали из конечной остановки какую-то мусорку. Вот там можно увидеть и ленты билетов и пустые стаканы из-под кофе и пустые бутылки и т.д. Посмотрите на эти фото. Я со своим товарищем уже не раз там убирал и даже ссорился с самыми маршрутчиками, но до ним не доходит. Только дали этот номер телефона: +380994698093 и сказали, что с них каждый день собирают по 20 гривен за уборку этой территории. Я сколько там живу, ни разу не видел, чтобы там кто-то убирал. Вы видите, даже для мусора нет урны. Давайте дружно будем звонить на этот номер телефона. Я звонил, но на мою жалобу не отреагировали, сказали доложат начальству, и без результата. Друзья, давайте сделаем максимальный репост, чтобы дошло до нашей сумской власти, и хоть они отреагировали на это. Всем спасибо, и давайте сделаем жизнь лучше. Так мы сохраним нашу матушку природу», - написал он, добавив красноречивые фото.