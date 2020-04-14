Мэр Тростянца считает, что карантин нужно ослабить

«На месте руководителя правительства я бы позволил ослабление карантинных мероприятий в тех областях, где коронавирус не сильно распространяется.
Парки, лес, занятия спортом на улице, все без исключения магазины и сферу быта, рестораны - до 20 чел. в помещении, транспорт, библиотеки и т.д. надо разрешить открывать по решению местных органов власти смотря на ситуацию. Конечно, со строгим соблюдением расстояний и отделки помещений, масок и т.д.», - написал Юрий Бова.
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