Мэр Тростянца считает, что карантин нужно ослабить Об этом мэр Тростянца Юрий Бова написал в Фейсбуке.

«На месте руководителя правительства я бы позволил ослабление карантинных мероприятий в тех областях, где коронавирус не сильно распространяется.

Парки, лес, занятия спортом на улице, все без исключения магазины и сферу быта, рестораны - до 20 чел. в помещении, транспорт, библиотеки и т.д. надо разрешить открывать по решению местных органов власти смотря на ситуацию. Конечно, со строгим соблюдением расстояний и отделки помещений, масок и т.д.», - написал Юрий Бова.