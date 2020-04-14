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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:25227

Мэр Тростянца считает, что карантин нужно ослабить

Об этом мэр Тростянца Юрий Бова написал в Фейсбуке.

«На месте руководителя правительства я бы позволил ослабление карантинных мероприятий в тех областях, где коронавирус не сильно распространяется.

Парки, лес, занятия спортом на улице, все без исключения магазины и сферу быта, рестораны - до 20 чел. в помещении, транспорт, библиотеки и т.д. надо разрешить открывать по решению местных органов власти смотря на ситуацию. Конечно, со строгим соблюдением расстояний и отделки помещений, масок и т.д.», - написал Юрий Бова.

Общество Карантин Юрий Бова

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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