В Сумах произошло тройное ДТП Три автомобиля попали в ДТП на улице Леваневского.

Автопроисшествие произошла около полудня. 74-летний водитель транспортного средства Toyota Hilux, при выезде с парковки для осуществления разворота, не убедился в безопасности своего маневра и не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, как следствие допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В дальнейшем на легковушку Daewoo Lanos наехал автомобиль ВАЗ-21214.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на руководителя Toyota Hilux административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.