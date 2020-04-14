В Сумах произошло тройное ДТП

Автопроисшествие произошла около полудня. 74-летний водитель транспортного средства Toyota Hilux, при выезде с парковки для осуществления разворота, не убедился в безопасности своего маневра и не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, как следствие допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В дальнейшем на легковушку Daewoo Lanos наехал автомобиль ВАЗ-21214.
Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на руководителя Toyota Hilux административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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