Ситуация с коронавирусом в Украине: 550 случаев за сутки Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 11411 случаев COVID-19, из них 550 за последние сутки.

Болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков. Всего в Украине исследовано 122752 образцы методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек, из них 17 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)

- Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)

- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

- Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)

- Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)

- г. Киев - 1494 (80 выздоровели)

- Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)

- Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)

- Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)

- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

- Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

- Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)

- Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)

- Ривненская обл. - 689 (62 выздоровели)

- Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)

- Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)

- Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)

- Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)

- Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).