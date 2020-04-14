Ситуация с коронавирусом в Украине: 550 случаев за сутки

Болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков. Всего в Украине исследовано 122752 образцы методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек, из них 17 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)
- Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)
- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)
- Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)
- г. Киев - 1494 (80 выздоровели)
- Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)
- Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)
- Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)
- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)
- Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)
- Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)
- Ривненская обл. - 689 (62 выздоровели)
- Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)
- Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)
- Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)
- Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)
- Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).
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