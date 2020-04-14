Кто заболел коронавирусом в Глухове ПЦР-исследование подтвердило первый случай коронавирусной инфекции в Глухове.

По данным заведующей Глуховским отделением Сумского областного лабораторного центра Марины Матвиенко, это 26-летний мужчина, вернувшийся из Киева. После того, как у него появились симптомы респираторной простуды, он позвонил семейному врачу. Поскольку он вернулся из другого города, где уже были обнаружены больные этой инфекцией, было решено отобрать образцы на ПЦР-исследование. Болезнь протекает в легкой форме, пишет Неделя.

Сейчас сотрудники лабораторного центра и ЦПМСД выясняют контактных лиц и отбирают у них материал на анализы.

Напомним: это уже третий случай на Глуховщине. Ранее было диагностировано два случая в с. Мацково. Они находятся на самоизоляции, болезнь протекает нетрудно.

Всего на Сумщине зарегистрировано подтвержденных случаев - 103, выписаны -62, умерло – 4.