На Сумщину перевели средства на доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом Обещанные выплаты работникам учреждений здравоохранения в размере 300% были переведены во все области Украины.

Об этом сегодня, 2 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Главам ОГА должны отчитаться о начислении средств всем работникам, работавшим с COVID-19. А медики, которые не получат обещанной заработной платы, необходимо обратиться по номеру 0800505201 для решения проблемы.