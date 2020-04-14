На Сумщину перевели средства на доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом

Об этом сегодня, 2 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Главам ОГА должны отчитаться о начислении средств всем работникам, работавшим с COVID-19. А медики, которые не получат обещанной заработной платы, необходимо обратиться по номеру 0800505201 для решения проблемы.
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