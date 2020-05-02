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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21188

На Сумщине разоблачили схему вымогания и получения взяток за беспрепятственное пересечение границы во время карантина

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава, разоблачена схема вымогания и получения неправомерной выгоды должностными лицами международного пункта пропуска «Бачевск».

Установлено, что служащие таможни решили использовать в свою пользу введенные на период карантина ограничения. В частности, они систематически требовали «дань» у граждан Украины, которые возвращались из Российской Федерации, а также заставляли перевозчиков платить неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение границы.

В пятницу, 1 мая 2020 года, во время проведения санкционированного обыска обнаружено и изъято купюры, которые служащие в течение смены прятали почти по всей территории таможни. При этом деньги правоохранители находили в помещениях, во дворе и даже на крыше здания. Всего изъято около 10 тыс. грн.

В настоящее время досудебное следствие по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины продолжается. По результатам расследования действиям служащих, причастных к противоправной схемы обогащения будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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