Дедушку, с которым контактировал больной коронавирусом глуховчанин, госпитализировали На заседании комиссии по ТЭБ и ЧС заведующая Глуховского ЦПМСД Лариса Федоряк отчиталась, что мобильная бригада уже собрала образцы на ПЦР-исследования в 9 контактных лиц первого больного коронавирусом глуховчанина.

Поскольку у дедушки больного, с которым он общался, выявлена высокая температура, а также у него есть сопутствующая патология, то было решено госпитализировать его в Шоскинскую ЦРБ, пишет Неделя.

- Я связывалась с экстренной медицинской помощью в Сумах, звонила в Шостку и согласовала госпитализацию. Поэтому в ближайшее время его госпитализируют, - прокомментировала Лариса Федоряк.

26-летний глуховчанин рассказал эпидемиологам, что по глуховским магазинам и другим общественным местам не ходил, но встречался с дядей и дедушкой. Также вместе с товарищем ехал на машине из Киева. Длительное пребывание в закрытом помещении стала основой для того, чтобы у членов семьи этого контактного лица взять образцы на анализ уже сегодня. Стало известно, что мама больного, проживающего вместе с ним, работает в Глуховском педагогическом университете. Пока больше ни у кого из контактных лиц симптомов не выявлено.

Напомним: сегодня подтвердилась коронавирусная инфекция у 26-летнего глуховчанина, который 26 апреля вернулся из Киева. Он находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.