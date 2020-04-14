По вымогательству денег за пересечение границы в условиях карантина открыли дело Масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска «Бачевск», блокировала Служба безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

По предварительной версии следствия, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали «данью» украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении. За 2000 гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина.

По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 000 гривен неправомерной выгоды.

Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться от вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным лицам смены пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям, сообщает СБУ.