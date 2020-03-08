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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4752

Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов

Сумчане из Race Project после успешного онлайн забега «Держи дистанцию», в котором приняло участие более 150 человек со всей Украины, задумали провести серию забегов.

Это будет GRAND PRIX online run из трех забегов. Мега-крутая серия стартов из трех забегов на 5, 10 и 21097 м и четырьмя медалями на финише.

Условия участия:

1. Для регистрации написать сообщение Race Project или Виталию Иваху;

2. Оплатить стоимость участия в Гран-при или отдельном старте!

Стоимость медали любого старта - 220 грн

При регистрации сразу на все забеги - 600 грн (4 медали)

3. На преодоление любого забега или всего гран-при есть время от 15 мая до 15 июня!

4. После финиша забега делать публикацию у себя на странице о забег с отметкой события GRAND PRIX online run;

5. Отправить свой результат / результаты на страницу Race Project!

6. Ждать ваши медальки.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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