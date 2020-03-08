Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов

Это будет GRAND PRIX online run из трех забегов. Мега-крутая серия стартов из трех забегов на 5, 10 и 21097 м и четырьмя медалями на финише.
Условия участия:
1. Для регистрации написать сообщение Race Project или Виталию Иваху;
2. Оплатить стоимость участия в Гран-при или отдельном старте!
Стоимость медали любого старта - 220 грн
При регистрации сразу на все забеги - 600 грн (4 медали)
3. На преодоление любого забега или всего гран-при есть время от 15 мая до 15 июня!
4. После финиша забега делать публикацию у себя на странице о забег с отметкой события GRAND PRIX online run;
5. Отправить свой результат / результаты на страницу Race Project!
6. Ждать ваши медальки.
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