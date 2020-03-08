Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов Сумчане из Race Project после успешного онлайн забега «Держи дистанцию», в котором приняло участие более 150 человек со всей Украины, задумали провести серию забегов.

Это будет GRAND PRIX online run из трех забегов. Мега-крутая серия стартов из трех забегов на 5, 10 и 21097 м и четырьмя медалями на финише.

Условия участия:

1. Для регистрации написать сообщение Race Project или Виталию Иваху;

2. Оплатить стоимость участия в Гран-при или отдельном старте!

Стоимость медали любого старта - 220 грн

При регистрации сразу на все забеги - 600 грн (4 медали)

3. На преодоление любого забега или всего гран-при есть время от 15 мая до 15 июня!

4. После финиша забега делать публикацию у себя на странице о забег с отметкой события GRAND PRIX online run;

5. Отправить свой результат / результаты на страницу Race Project!

6. Ждать ваши медальки.