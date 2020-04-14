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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24229

Полиция Сумщины разыскивает продавца «виртуального» трактора

Жертвой афериста стала 45-летняя жительница Краснопольского района, которая в качестве аванса перечислила немалую сумму за понравившийся трактор.

Как установили сотрудники полиции, женщина в поисках оптимального предложения нашла на одной из Интернет-платформ заманчивое объявление о продаже сельхозтехники. Чтобы узнать об условиях сделки, она позвонила автору объявления. И тот попросил в качестве гарантии намерений перечислить 8000 гривен аванса на его банковскую карточку. Гражданка условие выполнила, однако трактора так и не дождалась: только получив деньги, «продавец» снял объявление и сменил на своем телефоне сим-карту.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины и начали поиски афериста. И обращаются к гражданам с призывом быть осмотрительными во время покупок через Всемирную сеть, и помнить, что едва ли не каждое второе объявление размещается именно мошенниками. Будьте внимательны, и вам не придется быть жертвой аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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