Полиция получила звонок об огнестреле

Патрульные получили сообщение об огнестрельном ранении у одного из домов на улице Ковпака. Через несколько минут прибывшие на место происшествия, стражи порядка обнаружили заявителя. Им оказался 37-летний житель областного центра. Во время общения инспекторы выяснили, что он уже сделал отмену вызова для бригады скорой помощи. А вот патрульных он очень ждал. Гражданин пояснил стражам порядка, что никакого огнестрельного ранения никто не получал. Таким образом он хотел вызвать полицию чтобы напугать друга, с которым у него возник конфликт.
Кроме профилактической беседы, патрульные составили на заявителя админматериал по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.
К слову, с начала года патрульные составили более 70 административных материалов по ст. 183 КУоАП. За прошлый год - 240 административных материалов.
Очень важно не бояться позвонить по телефону «102» и вызвать патрульных в случае необходимости. Однако, не стоит шутить с такими вещами. Ведь в тот момент, когда вы осуществляете заведомо ложный вызов, кто-то другой не получает помощи, которая ему крайне необходима!
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