На Сумщине все заболевшие коронавирусом медики уже вылечились Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов.

«По состоянию на 02.05.2020 года в области диагностировано 105 случаев заболевания COVID-19. Из них уже больше половины, 62 пациента, выздоровели. Другие 39 больных еще находятся на лечении в медицинских учреждениях области (12) или в домашних условиях. Но и они на пути к выздоровлению.

В Украине с начала эпидемии выявлено 11411 случаев COVID-19, при этом болезнь подтверждена у 2250 медиков (20%). На фоне сообщений, что пятая часть из всех зараженных в Украине - медики, а ряд медучреждений на карантине, удельный вес заболевших медицинских работников в области втрое меньше i составляет 6,7% (7 человек). Кстати, в настоящее время все они уже выздоровели», - написал он в Фейсбуке.