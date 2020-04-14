Мэр Шостки заявил о трех новых случаях заболевания коронавирусом

«По сообщению Сумского областного лабораторного центра в нашем городе подтверждено еще 3 случая заболеваемости коронавирусной инфекцией. Молодой человек приехал из Европы, еще один - из Киева. Положительные анализы оказались у жены мучжины, который заболел раньше. Проводится работа по выявлению контактных лиц», - написал он.
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Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....
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