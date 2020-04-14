На Сумщине 5 новых случаев коронавируса

Выздоровело 62 человека, 4 умерло, 44 болеет.
По Украине 11903 случая (+502 за сутки), вылечились 1547 (+49), умерло 288 (+9).
По состоянию на 3 мая в Сумской области 110 случаев заболевания COVID-19....
Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке....
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....
Обещанные выплаты работникам учреждений здравоохранения в размере 300% были переведены во все области Украины....
ПЦР-исследование подтвердило первый случай коронавирусной инфекции в Глухове....