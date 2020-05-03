Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04234

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

По состоянию на 3 мая в Сумской области 110 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили в 5 человек (г. Сумы - 1, Сумской район - 1, г. Шостка - 3).

Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 62 человека.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 13 случаев заболевания, в Сумском районе - 1, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 11, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2, г. Глухов - 1.

Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:31

На Сумщине 5 новых случаев коронавируса

Как сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины, на утро 3 мая на Сумщине уже 110 подтвержденных случаев....

Мэр Шостки заявил о трех новых случаях заболевания коронавирусом
Сегодня 08:01

Мэр Шостки заявил о трех новых случаях заболевания коронавирусом

Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке....

На Сумщине все заболевшие коронавирусом медики уже вылечились
Вчера 23:32

На Сумщине все заболевшие коронавирусом медики уже вылечились

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....

Вчера 12:16

На Сумщину перевели средства на доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом

Обещанные выплаты работникам учреждений здравоохранения в размере 300% были переведены во все области Украины....

Кто заболел коронавирусом в Глухове
Вчера 12:13

Кто заболел коронавирусом в Глухове

ПЦР-исследование подтвердило первый случай коронавирусной инфекции в Глухове....

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Сегодня 10:04
На Сумщине 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:31
Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина упала на 22-е место
Сегодня 10:11
Мэр Шостки заявил о трех новых случаях заболевания коронавирусом
Сегодня 08:01
На Сумщине все заболевшие коронавирусом медики уже вылечились
Вчера 23:32
Полиция получила звонок об огнестреле
Вчера 23:02
Полиция Сумщины разыскивает продавца «виртуального» трактора
Вчера 17:24
Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов
Вчера 13:47
По вымогательству денег за пересечение границы в условиях карантина открыли дело
Вчера 13:31
Дедушку, с которым контактировал больной коронавирусом глуховчанин, госпитализировали
Вчера 13:27
На Сумщине разоблачили схему вымогания и получения взяток за беспрепятственное пересечение границы во время карантина
Вчера 13:21
На Сумщину перевели средства на доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом
Вчера 12:16
view counter

Статьи

Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.