На Сумщине расширилась география распространения коронавируса По состоянию на 3 мая в Сумской области 110 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили в 5 человек (г. Сумы - 1, Сумской район - 1, г. Шостка - 3).

Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 62 человека.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 13 случаев заболевания, в Сумском районе - 1, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 11, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2, г. Глухов - 1.