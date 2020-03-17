Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина упала на 22-е место Несмотря на 5 новых случаев на Сумщине, область переместилась с 21-го на 22-е место по количеству подтвержденных случаев COVID-19.

За последние сутки Сумщину обошла Хмельницкая область (там сразу 17 новых случаев, было 98, стало 115). На Сумщине плюс 5 (было 105, стало 110). Ниже Сумзины только Донецкая (70), Черниговская (51) и Луганская (37) области.

Подтверждено 11913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 829 детей и 2325 медиков. Всего в Украине исследовано 129723 образцы методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели)

- Волынская обл. - 324 (64 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели)

- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

- Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели)

- Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели)

- г. Киев - 1511 (80 выздоровели)

- Киевская обл. - 784 (82 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел)

- Львовская обл. - 473 (95 выздоровели)

- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

- Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели)

- Одесская обл. - 409 (17 выздоровели)

- Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели)

- Ривненская обл. - 726 (78 выздоровели)

- Сумская обл. - 110 (62 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели)

- Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели)

- Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели)

- Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели)

- Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).