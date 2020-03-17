Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина упала на 22-е место

За последние сутки Сумщину обошла Хмельницкая область (там сразу 17 новых случаев, было 98, стало 115). На Сумщине плюс 5 (было 105, стало 110). Ниже Сумзины только Донецкая (70), Черниговская (51) и Луганская (37) области.
Подтверждено 11913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 829 детей и 2325 медиков. Всего в Украине исследовано 129723 образцы методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели)
- Волынская обл. - 324 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели)
- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели)
- Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели)
- г. Киев - 1511 (80 выздоровели)
- Киевская обл. - 784 (82 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел)
- Львовская обл. - 473 (95 выздоровели)
- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели)
- Одесская обл. - 409 (17 выздоровели)
- Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели)
- Ривненская обл. - 726 (78 выздоровели)
- Сумская обл. - 110 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели)
- Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели)
- Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели)
- Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели)
- Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).
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