В Сумах двое варваров, укравших тую, попали на видео камер наблюдения

«Сегодня наш ландшафтный дизайн, в который мы вложили всю душу, чтобы радовать Вас подпортили эти двое мужчин.
Варварски вырвали с корнем наши туи.
Пушкина, 22.
Если узнали героев, пишите в комментариях», - говорится в сообщении.
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