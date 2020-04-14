В Сумах двое варваров, укравших тую, попали на видео камер наблюдения Сумская клиника эстетической медицины распространила видео, на котором видно, как двое мужчин рано утром воруют тую на газоне возле входа.

«Сегодня наш ландшафтный дизайн, в который мы вложили всю душу, чтобы радовать Вас подпортили эти двое мужчин.

Варварски вырвали с корнем наши туи.

Пушкина, 22.

Если узнали героев, пишите в комментариях», - говорится в сообщении.