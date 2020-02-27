На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшую пенсионерку

Об исчезновении жительницы Шостки в полицию сообщила ее дочь. Женщина рассказала, что мать 1 мая вечером ушла из дома и обратно не вернулась. Мобильного телефона у нее нет.
На вид женщине 80 лет, ростом 160-165 см, полного телосложения. Имеет седые короткие волосы и светлые глаза. Среди особых примет: имеет бородавку на носу, на лбу с левой стороны - шишку. Пенсионерка страдает психическими заболеваниями и провалами в памяти. Была одета в серую вязаную безрукавку и черные брюки. Обута в голубые шлепанцы.
Полиция устанавливает местонахождение пропавшей женщины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, указанная пенсионерка находится где-то поблизости и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно ее местонахождение, или ее видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске женщины - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Почти сутки велись поиски 14-летнего сумчанина Ярослава Радченко, который после ссоры с родителями сбежал из дома....
Растерянная сумчанка с улицы Гулак-Артемовского обратилась в полицию, потому что ее старшая, 65-летняя, сестра ушла из дома и не вернулась....
Несколько часов понадобилось полицейским Глухова, чтобы найти и доставить домой вести пропавшего 21-летнего парня....
Об этом сообщает полиция Сумщины....
Житель села Чаплиевка Шосткинского района 23 февраля ушел из дома и обратно не вернулся....