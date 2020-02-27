На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшую пенсионерку 78-летняя Тамара Петрова 1 мая ушла из дома и обратно не вернулась, местонахождение ее остается неизвестным.

Об исчезновении жительницы Шостки в полицию сообщила ее дочь. Женщина рассказала, что мать 1 мая вечером ушла из дома и обратно не вернулась. Мобильного телефона у нее нет.

На вид женщине 80 лет, ростом 160-165 см, полного телосложения. Имеет седые короткие волосы и светлые глаза. Среди особых примет: имеет бородавку на носу, на лбу с левой стороны - шишку. Пенсионерка страдает психическими заболеваниями и провалами в памяти. Была одета в серую вязаную безрукавку и черные брюки. Обута в голубые шлепанцы.

Полиция устанавливает местонахождение пропавшей женщины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, указанная пенсионерка находится где-то поблизости и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно ее местонахождение, или ее видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске женщины - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.