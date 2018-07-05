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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31111

На Сумщине пчеловоды зафиксировали факт незаконной обработки полей пестицидами

2 мая житель с. Шалыгино Глуховского района Роман Вишневецкий зафиксировал факт неконтролируемой обработки аграриями компании «РОСТОК-ХОЛДИНГ» полей пестицидами в дневное время, что запрещено законом – обработку можно проводить после 21.00 вечера.

Мужчина вызвал полицию для проведения разбирательств по данному вопросу, а также пчеловодов, которые прежде уже жаловались на проблему массовой гибели пчелиных семей. Их не предупреждают о запланированных обработках полей, в результате чего насекомые попадают под действие ядовитых препаратов и умирают. Сотрудники правоохранительных органов опросили обе стороны, ведется разбирательство, аграрии в этот день прекратили работу.

Согласно “Инструкции по предупреждению и ликвидации болезней и отравлений пчел”, аграрии накануне химобработки медоносных растений, обязаны за трое суток до этого через СМИ предупредить всех пчеловодов в пределах 10 км от обрабатываемых площадей. Сообщается дата обработки, название препарата, степень и срок действия токсичности препарата.

Напомним, в прошлом году в Украине в результате ненадлежащего использования химических веществ при обработке сельхозугодий зафиксирована гибель более 45 000 пчелиных семей, пишет Глухов.инфо.

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