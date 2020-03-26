В Сумах прямо на дороге загорелся автомобиль (видео)

Об этом сообщил сумчанин Иван Иванов, который снял все, что происходило на видео. По его словам, под капотом автомобиля появился дым, водитель использовал огнетушитель, но это не помогло. К счастью пожарные прибыли оперативно и потушили пожар, пишет Одиндома.
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