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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:021057

Самые креативные: защитные маски сумского бренда вошли в рейтинг Forbes

Бренд Juliya Kros был признан мировыми модниками.

В условиях пандемии коронавируса многие бренды начали производить стильные защитные маски и превратили это в настоящий тренд. Модные дома выпускают защитные костюмы для медиков, но маски давно стали неотъемлемым ежедневным аксессуаром. Более того, украинский бренд Юлии Перекрестовой Juliya Kros вошел в престижный рейтинг самых креативных масок Forbes, пишет Сегодня.

Девушка из Сум основала личный бренд Juliya Kros, а из-за коронавируса начала шить маски из экокожи и плотного коттона. Некоторые изделия даже имеют металлическую застежку или сетчатую подложку.

«Украинский бренд Juliya Kros известный своими асимметричными разрезами и вневременной эстетикой, лишенной каких-либо украшений. Ее вдохновили на создание масок для лица ее клиенты, которые начали массово обращаться с просьбами. Используя ткань, оставшуюся от двух последних коллекций, дизайнер Юлия Перекрестова выпустила ряд масок для лица в рамках своей коллекции Save Around», – сообщает Forbes.

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