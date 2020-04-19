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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:131438

В Сумах подозрение на коронавирус у ребенка

Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- За прошлые выходные в Сумах зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной болезнью, - начала она. – Инфекция выявлена у контактных лиц последней заболевшей. На сегодня в Сумах 13 подтвержденных случаев заболевания. 5 человек находятся на лечении: 1 – на стационаре, 4 –дома. 8 человек вылечились. На сегодня 60 контактных лиц с подтвержденными случаями Все они находятся на контроле и под наблюдением семейных врачей. Сегодня имеем 4 подозрения на коронавирус: 2 человека в областной инфекционной больнице, 1 – в детской и 1 –на самоизоляции. Контактных по подозрениям 9.

По области 112 подтвержденных случаев, из них 4 умерли, 62 выздоровели. Контактных с подтвержденными случаями 636.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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