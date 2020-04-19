В Сумах подозрение на коронавирус у ребенка

- За прошлые выходные в Сумах зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной болезнью, - начала она. – Инфекция выявлена у контактных лиц последней заболевшей. На сегодня в Сумах 13 подтвержденных случаев заболевания. 5 человек находятся на лечении: 1 – на стационаре, 4 –дома. 8 человек вылечились. На сегодня 60 контактных лиц с подтвержденными случаями Все они находятся на контроле и под наблюдением семейных врачей. Сегодня имеем 4 подозрения на коронавирус: 2 человека в областной инфекционной больнице, 1 – в детской и 1 –на самоизоляции. Контактных по подозрениям 9.
По области 112 подтвержденных случаев, из них 4 умерли, 62 выздоровели. Контактных с подтвержденными случаями 636.
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