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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:433097

Сумы собрались выходить из карантина

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение до среды подготовить план выхода из карантина.

Об этом шла речь сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании, которое проходит в онлайн-режиме.

- У нас сегодня будет заседание миссии по вопросам ТЭБ и ЧС, - обрился он представителям полиции. – Мы будем рассматривать разные наши мероприятия, которые были проработаны по моему поручению с прошлого аппаратного совещания, относительно подготовки плана выхода из карантина. В среду вы должны предоставить все свои предложения и до конца дня в среду мы должны разработать четкий план, каким образом мы будем действовать с пятницы, с субботы, с воскресенья, с 11-го числа, когда официально будет прекращен карантин. Мы четко должны дать людям понять, что у нас будет работать, как будет работать, что будет с транспортом, как у нас будут действовать карантинные мероприятия, которые останутся. Если мы будем открывать некоторые предприятия, то, возможно, нам придется готовиться к открытию детсадов, сначала в дежурном режиме, а возможно, и полностью.

Что касается блокпостов. Все понимают, что блокпосты свою миссию уже выполнили. Они ограничили максимально на то время, когда это было необходимо, въезд в город. Прошло две недели после Пасхи, все видят, что большого всплеска у нас нет. Поэтому можно рассматривать и свертывание блокпостов. Думаю, до 11 мая их уже не будет.

Общество Карантин

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