Мэр Сум заметил, что ливневая канализация не справляется с ливнями Он поднял этот вопрос сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании, которое проходит в онлайн-режиме.

- Я понимаю, что большое количество осадков выпадает буквально за час, но нужно обратить внимание на Харьковскую и на Лушпы на конечной, - обратился он к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе. – На Лушпы и в прошлом году была проблема. Я все понимаю, но нужно ливневки прочищать. Я понимаю, что они наполовину забиты. Если есть возможность, подключайте водоканал, если нет, то приглашайте специалистов, которые занимаются только этим направлением. Я уже нашел телефоны, вас дам, чтобы вы связались. Нужно прочищать.