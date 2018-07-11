Мэр Сум снова заговорил об утеплении многоэтажек за бюджетные средства

Он дал поручение директору департамента инфраструктуры Александру Журбе проработать вопрос разработки программы утепления сумских многоэтажек на паритетной основе с жителями.
- Чем больше люди согласны вложить своих средств, тем быстрее они получат утепленные фасады, - предложил он. - Кто готов вложить 50%, те без очереди, дальше, те, кто 40%, 30% и т.д.
В Сумах управления капитального строительства и дорожного хозяйства осуществляет реконструкцию-термомодернизации зданий учреждений общего среднего образования....