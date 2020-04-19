В Сумах собирается работать только Центральный рынок

По его словам, Центральный рынок подал документы на регистрацию оператором рынка, как того требует постановление Кабмина, в четверг, за один день документы были получены. Теперь рынок готовится к открытию, проводя все мероприятия, предусмотренные тем же постановлением.
Начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий заявил, что до конца карантина рынки в Сумах не планируют открываться, кроме Центрального рынка.
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