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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:26926

В Сумах собирается работать только Центральный рынок

Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александр Хрин.

По его словам, Центральный рынок подал документы на регистрацию оператором рынка, как того требует постановление Кабмина, в четверг, за один день документы были получены. Теперь рынок готовится к открытию, проводя все мероприятия, предусмотренные тем же постановлением.

Начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий заявил, что до конца карантина рынки в Сумах не планируют открываться, кроме Центрального рынка.

Экономика Карантин Рынки Центральный рынок

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